Разрушение в воздухе, русский след и катастрофа Кометы над Эльбой

﻿﻿Это третья статья из серии о Comet 1, первом реактивном авиалайнере. Предыдущая статья здесь Реклама Кометы Что произошло над Эльбой? В воскресенье 10 января 1954 года самолет Comet 1 G-ALYP (позывной «Yoke Piter») авиакомпании British Airways «BOAC» вылетел из Сингапура в Лондон.