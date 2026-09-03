Нигматуллин спас Артигу: как «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»

К третьему туру Кубка России казанский «Рубин» подходил в лихорадочном состоянии. Негатива прибавляло и то, что в этом квартете подопечные Франка Артиги после двух матчей значились последними - имея два очка, с той самой победы над «Спартаком».
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