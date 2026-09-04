Страна и люди
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Страна и люди

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Daily Express нашел «тревожное предупреждение» в словах Путина на ВЭФ

Daily Express нашел «тревожное предупреждение» в словах Путина на ВЭФ

Владимир Путин выступил с резким предупреждением в адрес Запада на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом пишет британское издание Daily Express.

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