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Цены на российский газ зависят от мировых рынков

Цены на российский газ зависят от мировых рынков

Цена на газ российского происхождения формируется с учетом мировых цен на газ и нефтепродукты. В США на бирже Нью-Йорка цена снизилась до 2,9 USD/млн BTU, в Европе на площадке TTF выросла до 890 USD/1000 м³.

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