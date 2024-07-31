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«Ювентус» подписал 20-летнего экс-форварда «Эстудиантеса» Куатрокки. Аргентинец будет играть за резервную команду

«Ювентус» подписал 20-летнего экс-форварда «Эстудиантеса» Куатрокки. Аргентинец будет играть за резервную команду

Туринский клуб подписал с 20-летним экс-форвардом «Эстудиантеса» контракт до 30 июня 2029 года. Аргентинец будет играть в Серии С за Next Gen – резервную команду «Ювентуса».

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