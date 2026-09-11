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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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34-летний Клингберг завершил карьеру. Экс-защитник «Далласа» провел 12 сезонов в НХЛ

34-летний защитник Джон Клингберг объявил о завершении карьеры хоккеиста. Он провел 12 сезонов в НХЛ.

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