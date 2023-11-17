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Госдума окончательно приняла закон о бюджете на 2024 год

Госдума окончательно приняла закон о бюджете на 2024 год

Госдума приняла в третьем чтении проект федерального бюджета России на 2024 год.Помимо того, что окончательно принят закон о бюджете на 2024 год, также Государственная дума приняла бюджет на плановый период 2025–2026 годов.

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