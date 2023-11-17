Госдума окончательно приняла закон о бюджете на 2024 год

Госдума приняла в третьем чтении проект федерального бюджета России на 2024 год.Помимо того, что окончательно принят закон о бюджете на 2024 год, также Государственная дума приняла бюджет на плановый период 2025–2026 годов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии