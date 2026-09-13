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SEC Таиланда предлагает $151 000 ежедневных трансферных лимитов для переводов стейблкоинов

SEC Таиланда предлагает $151 000 ежедневных трансферных лимитов для переводов стейблкоинов

Регулятор ценных бумаг Таиланда хочет установить ежедневный лимит на объем стейблкоинов, которые можно перемещать через лицензированных криптооператоров.

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