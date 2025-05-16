Россия осудила политизацию темы пропавших без вести и призвала к уважению гуманитарного мандата

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). На заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом защите гражданских лиц в условиях вооружённых конфликтов, заместитель Постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая выразила обеспокоенность политизацией гуманитарной повестки и использованием темы пропавших без вести в качестве инструмента давления.