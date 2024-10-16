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Маск за три месяца выделил минимум $75 млн комитету по поддержке Трампа

Маск за три месяца выделил минимум $75 млн комитету по поддержке Трампа

Американский предприниматель в период с июля по сентябрь выделил минимум 75 миллионов долларов созданному им политическому комитету, поддерживающему кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа.

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