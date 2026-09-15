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Китай стал главным международным соавтором российских ученых по публикациям

По данным анализа сборника «Индикаторы науки» Высшей школы экономики (ВШЭ), китайские ученые стали наиболее активными иностранными соавторами российских исследователей.

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