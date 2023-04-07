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В США зафиксирован масштабный всплеск банкротства малых предприятий

В США зафиксирован масштабный всплеск банкротства малых предприятий

Малые предприятия в США переживают всплеск банкротств, по уровню не виданного с 2020 года. И ситуация может ухудшиться по мере того, как будут сказываться побочные эффекты банковских кризисов, сообщает The Epoch Times со ссылкой на данные UBS.

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