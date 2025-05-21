Собянин и Мурашко открыли Московский медицинский техноцентр

В России ведётся подготовка специалистов для работы со сложными медицинским оборудованием Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко провели церемонию открытия Московского медицинского техноцентра (инженерного научно-практического центра «Гормедтехника»), реконструированного недавно.
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