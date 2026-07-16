На Шоссейной завершено благоустройство дворовой территории

Завершено благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Шоссейная, д. 14. Как сообщили в управе районе, в рамках проведённых работ был отремонтирован детский игровой комплекс: уложено безопасное резиновое покрытие и установлено современное игровое оборудование, рассчитанное на детей в возрасте от 7 до 14 лет.
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