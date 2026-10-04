ДНР оказалась полностью обесточена из-за ударов ВСУ

В ДНР зафиксировано полное отсутствие электроснабжения вследствие ночных атак ВСУ. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Чертков.
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