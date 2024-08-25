Фестиваль «Вкус Дружбы» в Ноябрьске встретил гостей баурсаком и пловом

В Ноябрьске 25 августа проходит фестиваль национальной кухни «Вкус Дружбы». В первый же час более тысячи человек пришли угоститься узбекским пловом, башкирскими баурсаками и казахским бешбармаком, сообщил корреспондент «Ямал-Медиа».