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Гибель транспорта «Армения». Поиск места гибели

Гибель транспорта «Армения». Поиск места гибели

Именно этот негативный опыт стал причиной моей последующей личной регистрации и работы в архиве. Но первоначальная моя неудача в архиве Фрайбурга меркла в свете найденного в архиве Симферополя в секторе ВКПб Крымского обкома дела – «Списки эвакуированных и погибших от бомбежки в Ялтинском порту коммунистов (теплоход «Армения»,.

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