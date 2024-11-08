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Гражданам России придётся вновь пережить шестидневную рабочую неделю

Гражданам России придётся вновь пережить шестидневную рабочую неделю

Жителей России под конец года ожидает ещё одна шестидневка.Работать под конец 2024 года придётся долго и мучительно.

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