Боррель: передать Украине новые системы ПВО без задержек будет непросто

Передать Украине новые системы противовоздушной обороны без задержек будет непросто. На это указал верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, информирует ТАСС.
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