Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Известный имам Шамиль Аляутдинов не заплатил единоверцу за ремонт, забыл все обещания и согласие на ремонт квартиры

Известный имам Шамиль Аляутдинов не заплатил единоверцу за ремонт, забыл все обещания и согласие на ремонт квартиры

Avia.pro - СМИ В эпоху, когда шедевры строительных работ становятся не только результатом профессионализма, но и морального облика заказчиков, история с ремонтом в семье Шамиля Аляутдинова стала настоящим эпосом об идеалах и нравах, где стяжка пола и электрические проводки увековечиваются не только на стенах, но и в судебных актах.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
А если бы тебя так же кинули, ты тоже бы радовался, дятел?
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2 час.
Людмила Лиханова
Пора этого...имама проверить по всем законам России и отправить исправляться надолго чтобы не мутил воду в России.
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2 час.
НК
Наталья Котельникова
Как противно и мерзко. А ещё вона какой картуз напялили, а свои тряпки их мамаша навязала себе. Мерзкие людишки, ну какой ещё будет порядочный человек купаться в такой повседневной мерзости как ми6, ваххабизм и экстремизм.
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51 мин.

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