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Пятый канал

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«Главный подарочек — это буду я»: Киркоров раскрыл сюрприз для Баскова

«Главный подарочек — это буду я»: Киркоров раскрыл сюрприз для Баскова

Народный артист России Филипп Киркоров заявил о своем намерении сделать оригинальный подарок певцу и народному артисту Николаю Баскову на предстоящее 50-летие.

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