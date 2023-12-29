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Царьград

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  • Oleg Ivanov
    Да российская ракета была в польше, у неё сзади на тросе красный флаг развевался, вся польша видела. 🤣Варшава пошла про...
  • Evgenija Palette
    Бедные, бедные наши УЧИТЕЛЯ... Мало того, что платят за их аспидский труд копейки, так еще этих НЕДОУМКОВ НАСАДИЛИ......Мигранты отменяют...
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    Да. Но только для самих мигрантов. Без их баб и вы-ю-бков...   Чего они, эти наши придурки, с ними возятся, будто они...Мигранты отменяют...

Армада русских ракетоносцев обрушила удар возмездия: Взрывы в Киеве, Львове, Харькове

Армада русских ракетоносцев обрушила удар возмездия: Взрывы в Киеве, Львове, Харькове

Армада стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев ВКС России нанесла массированный комбинированный удар возмездия по территории Украины.

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Комментарии
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Алексей Пассар
Надо долбануть по Британии, разрезать её Кинжалами
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9 час.
ГС
Галина Соколова
А по каким объектам бомбят!? Пишут каждый день, а у врагов, уже все восстановили. Немного повредили подстанцию, чуть чуть аэродром, который тут же восстановили. Это как и куда они сбрасывают бомбы!? Кто-нибудь объяснил бы толком. А то летят, летят, а для чего не понятно.
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8 час.
Сэм Самуилович
Прилетит. Только не с нашей стороны, но с нашей помощью. Йемен и Баб-эль-Мандебский пролив контролируются не скунсами и америкосами....
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6 час.

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