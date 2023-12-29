Армада стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев ВКС России нанесла массированный комбинированный удар возмездия по территории Украины.
Армада русских ракетоносцев обрушила удар возмездия: Взрывы в Киеве, Львове, Харькове
Комментарии
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Алексей Пассар
Надо долбануть по Британии, разрезать её Кинжалами
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9 час.
ГС
Галина Соколова
А по каким объектам бомбят!? Пишут каждый день, а у врагов, уже все восстановили. Немного повредили подстанцию, чуть чуть аэродром, который тут же восстановили. Это как и куда они сбрасывают бомбы!? Кто-нибудь объяснил бы толком. А то летят, летят, а для чего не понятно.
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8 час.
Сэм Самуилович
Прилетит. Только не с нашей стороны, но с нашей помощью. Йемен и Баб-эль-Мандебский пролив контролируются не скунсами и америкосами....
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6 час.
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