Армада русских ракетоносцев обрушила удар возмездия: Взрывы в Киеве, Львове, Харькове

ГС

Галина Соколова

А по каким объектам бомбят!? Пишут каждый день, а у врагов, уже все восстановили. Немного повредили подстанцию, чуть чуть аэродром, который тут же восстановили. Это как и куда они сбрасывают бомбы!? Кто-нибудь объяснил бы толком. А то летят, летят, а для чего не понятно.