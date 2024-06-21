Лондон (ATP). 1/4 финала. Фриц встретится с Томпсоном, Дрэйпер сыграет с Полом, Музетти – с Харрисом

Сетка турнира здесь. cinch Championships Лондон, Великобритания 17 – 23 июня 2024 ATP 500 Призовой фонд – 2 255 655 евро Открытые корты, трава 1/4 финала Джордан Томпсон (Австралия) Тэйлор Фриц (США) Дата проведения 21 июня, 14.
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