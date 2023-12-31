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Экс-советник президента Аксельрод: отстранение Трампа от выборов разорвет США

Экс-советник президента Аксельрод: отстранение Трампа от выборов разорвет США

Бывший советник Барака Обамы и обозреватель CNN Дэвид Аксельрод заявил, что решение об исключении Дональда Трампа из избирательных бюллетеней "разорвет страну на части", поскольку возникают вопросы в юридической квалификации подобных действий.

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