Экс-советник президента Аксельрод: отстранение Трампа от выборов разорвет США

Бывший советник Барака Обамы и обозреватель CNN Дэвид Аксельрод заявил, что решение об исключении Дональда Трампа из избирательных бюллетеней "разорвет страну на части", поскольку возникают вопросы в юридической квалификации подобных действий.
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