Юрий Ильинов

В ВСУ раскрыли число наёмников: большинство приезжает с другого континента В ВСУ раскрыли официальное число иностранных наёмников. Киевский военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила количество иностранных граждан, заключивших контракты с Минобороны Украины. Решетилова заявила, что сейчас в составе украинских подразделений находятся около 16 тысяч иностранных военнослужащих, прибывших из разных государств. «В настоящее время в рядах украинских формирований насчитывается около 16 тысяч иностранных бойцов», — цитирует Решетилову телеграм-канал «Военная хроника». Согласно озвученным данным, география привлечения контрактников охватывает 72 государства. Значительную часть, около 40%, составляют выходцы из стран Латинской Америки, преимущественно Колумбии. В докладе Решетиловой говорится, что часть иностранных контрактников сталкивается с задержками денежного довольствия и несоответствием обещанных выплат. Среди наиболее часто упоминаемых проблем называются: различие обещанных и фактических условий; сложная адаптация иностранных военнослужащих; языковые трудности во время службы. Отдельное внимание уделяется проблемам взаимодействия внутри подразделений, где служат наёмники. Командные должности преимущественно продолжают занимать украинские военнослужащие, руководящие смешанными подразделениями. В результате младшие офицеры вынуждены ускоренно изучать испанский язык для общения с подчинёнными. Тактическая радиосвязь преимущественно ведётся на украинском языке, значительно реже используется английский. В подобных условиях испаноязычные боевики испытывают сложности при оперативном обмене информацией во время боевых действий. Эксперты также обращают внимание, что эффективность подобных подразделений зависит не только от численности личного состава, но и от качества подготовки, организации управления, совместимости систем связи и уровня взаимодействия между военнослужащими разных стран. в подразделениях колумбийских наёмников зафиксированы случаи так называемого «дружественного огня» по соседним частям,