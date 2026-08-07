Грозный, август 1996-го: «О сдаче в плен даже не думайте. Кто дернется, пристрелю лично» 30 лет назад майор Ромашин из «Вымпела» принял свой последний бой На фото: Герой России майор С.
Грозный, август 1996-го: «О сдаче в плен даже не думайте. Кто дернется, пристрелю лично»
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Юрий Ильинов
В ВСУ раскрыли число наёмников: большинство приезжает с другого континента В ВСУ раскрыли официальное число иностранных наёмников. Киевский военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила количество иностранных граждан, заключивших контракты с Минобороны Украины. Решетилова заявила, что сейчас в составе украинских подразделений находятся около 16 тысяч иностранных военнослужащих, прибывших из разных государств. «В настоящее время в рядах украинских формирований насчитывается около 16 тысяч иностранных бойцов», — цитирует Решетилову телеграм-канал «Военная хроника». Согласно озвученным данным, география привлечения контрактников охватывает 72 государства. Значительную часть, около 40%, составляют выходцы из стран Латинской Америки, преимущественно Колумбии. В докладе Решетиловой говорится, что часть иностранных контрактников сталкивается с задержками денежного довольствия и несоответствием обещанных выплат. Среди наиболее часто упоминаемых проблем называются: различие обещанных и фактических условий; сложная адаптация иностранных военнослужащих; языковые трудности во время службы. Отдельное внимание уделяется проблемам взаимодействия внутри подразделений, где служат наёмники. Командные должности преимущественно продолжают занимать украинские военнослужащие, руководящие смешанными подразделениями. В результате младшие офицеры вынуждены ускоренно изучать испанский язык для общения с подчинёнными. Тактическая радиосвязь преимущественно ведётся на украинском языке, значительно реже используется английский. В подобных условиях испаноязычные боевики испытывают сложности при оперативном обмене информацией во время боевых действий. Эксперты также обращают внимание, что эффективность подобных подразделений зависит не только от численности личного состава, но и от качества подготовки, организации управления, совместимости систем связи и уровня взаимодействия между военнослужащими разных стран. в подразделениях колумбийских наёмников зафиксированы случаи так называемого «дружественного огня» по соседним частям,
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1 м.
Юрий Ильинов
ВКС бьют по врагу бомбами с реактивными двигателями дальностью 200 км Российские воздушно-космические силы начали все более активно применять управляемые авиабомбы, оснащенные реактивными двигателями и дальностью планирования, доходящей до 200 км. Об этом сообщает канал "Оборонка", изучивший информацию, размещенную противником. Вражеская сторона жалуется, что в июле произошло увеличение применения боеприпасов с универсальными модулями планирования и коррекции. Если в июне по целям противника было запущено 8266 единиц, то в июле - 8385. Среднесуточное значение - 270 авиабомб. https://vkvideo.ru/video-1212283_456239518 Кроме того, как сообщает этот источник, на кадрах Министерства обороны РФ, демонстрирующих поражение пункта управления беспилотниками ВСУ в районе города Доброполье, показан удар несколькими универсальными межвидовыми планирующими боеприпасами Д‑30СН. Этот боеприпас имеет массу 250 килограммов. По открытым данным, он может применяться боевыми самолетами, такими как Су‑34, и реактивными системами залпового огня "Торнадо‑С".
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1 м.
LD
Leon D
Вот это нельзя забывать.
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1 м.
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