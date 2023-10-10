УДАР ПАЛЕСТИНЦЕВ ОСТАНОВИЛ НАСТУПЛЕНИЕ ВСУ

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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Silver Kont
&quot;Всё течёт, всё меняется...&quot; Жидам давно надо было усвоить эту истину, но так не хотелось... Последствия не заставили себя долго ждать, арабы изучили и проанализировали предыдущие столкновения и сделали выводы, причём жидам приходится туго- не то слово....
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12 час.
Владислав Владислав
Интересные факты для анализа ситуации.
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Иван Леонтьев
Где хохол прошел, еврею делать нечего. Думайте ,интересно, как оружие НАТО попадает в Палестину,Ирак,Иран,Ливию?
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