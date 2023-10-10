УДАР ПАЛЕСТИНЦЕВ ОСТАНОВИЛ НАСТУПЛЕНИЕ ВСУ

Silver Kont

"Всё течёт, всё меняется..." Жидам давно надо было усвоить эту истину, но так не хотелось... Последствия не заставили себя долго ждать, арабы изучили и проанализировали предыдущие столкновения и сделали выводы, причём жидам приходится туго- не то слово....