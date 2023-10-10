Без пиара наступление ВСУ глохнет – события на Ближнем Востоке сказываются на украинских атаках. Холодный фронт: почему Киев боится предстоящих морозов и наших физкультурников.
УДАР ПАЛЕСТИНЦЕВ ОСТАНОВИЛ НАСТУПЛЕНИЕ ВСУ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Silver Kont
"Всё течёт, всё меняется..." Жидам давно надо было усвоить эту истину, но так не хотелось... Последствия не заставили себя долго ждать, арабы изучили и проанализировали предыдущие столкновения и сделали выводы, причём жидам приходится туго- не то слово....
Ответить
12 час.
Владислав Владислав
Интересные факты для анализа ситуации.
Ответить
10 час.
Иван Леонтьев
Где хохол прошел, еврею делать нечего. Думайте ,интересно, как оружие НАТО попадает в Палестину,Ирак,Иран,Ливию?
Ответить
7 час.
Свежие комментарии