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Флаги, панно и баннеры: Петербург на День рождения украсят за 26 млн

Флаги, панно и баннеры: Петербург на День рождения украсят за 26 млн

В этом году 27 мая Петербург будет отмечать свой 321 День рождения. По традиции праздничные мероприятия начнутся в городе раньше этой даты, также об украшении города заранее задумались в СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления».

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