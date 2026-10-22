«Филадельфия» обыграла « Баффало » (3:1) на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ . Тем самым команда тренера Рика Токкета продлила победную серию до трех игр.
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