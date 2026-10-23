Военное присутствие Турции в Сирии и Ираке будет сохраняться до обеспечения безопасности границ и стабильности в регионе, заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер, 22 октября сообщило агентство AFP.
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