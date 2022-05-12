Родриго забил 5 голов в 4 последних матчах «Реала»

Родриго Гоэс продолжает забивать за «Реал». 21-летний полузащитник отличился в первом тайме матча 36-го тура Ла Лиги против «Леванте» (5:0, второй тайм).

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