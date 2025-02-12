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Мы терпеливо ждали: в нашем детском саду проводят праздники, но почему-то они всегда рассказывают о чужих народах

Мы терпеливо ждали: в нашем детском саду проводят праздники, но почему-то они всегда рассказывают о чужих народах

Avia.pro - СМИ «Я даже представить не могла, что в России, в самом центре Сибири, моему ребёнку будут прививать уважение к чужой культуре, напрочь забывая о наших традициях!» — рассказывает мама четырёхлетнего мальчика, который посещает детский сад №50 в Новосибирске.

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