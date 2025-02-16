Пушков: созывом чрезвычайного Евросаммита Макрон имитирует автономию Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается создать имитацию «стратегической автономии» Европы, созывая чрезвычайный Евросаммит для обсуждения политики американского лидера Дональда Трампа, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
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