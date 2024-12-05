НСПК увидел проблему с выполнением новых требований ЦБ по управлению подписками

Национальная система платежных карт (НСПК) планирует с весны обязать банки-эквайеры передавать банкам-эмитентам SVP2-код (аналог CVC и CVV) при переводах, когда клиент самостоятельно вводит реквизиты карты, сообщил лидер операционно-технологической поддержки НСПК Андрей Бобров на «Технологической конференции НСПК».
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