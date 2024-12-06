Юрий Кот На фоне приближения поражения Украины достаточно интересно читать их паблики, которые, в отличие от безголовых скакуасов, всё прекрасно понимают и просто зарабатывают.
Украина готовится к краху. Первыми запищали медиакрысы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
александр лаптанович
И где же одесситы!
Ответить
21 час.
М
Мария
Сносят Пушкина.....Получается, что Геббельс был абсолютно прав, когда сказал: "дайте мне СМИ - и я превращу любой народ в стадо свиней!" Украина превратилась в стадо свиней, честное слово.
Ответить
15 час.
Надежда
Для рогулей-нацистов легче всего отыграться на памятниках, а по-другому им москалив никак не задеть! Селюки знают, что "Пушкин-это наше всё!"
Ответить
9 час.
Свежие комментарии