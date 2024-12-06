Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Украина готовится к краху. Первыми запищали медиакрысы

Украина готовится к краху. Первыми запищали медиакрысы

Юрий Кот   На фоне приближения поражения Украины достаточно интересно читать их паблики, которые, в отличие от безголовых скакуасов, всё прекрасно понимают и просто зарабатывают.

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Комментарии
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александр лаптанович
И где же одесситы!
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21 час.
М
Мария
Сносят Пушкина.....Получается, что Геббельс был абсолютно прав, когда сказал: &quot;дайте мне СМИ - и я превращу любой народ в стадо свиней!&quot; Украина превратилась в стадо свиней, честное слово.
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15 час.
Надежда
Для рогулей-нацистов легче всего отыграться на памятниках, а по-другому им москалив никак не задеть! Селюки знают, что &quot;Пушкин-это наше всё!&quot;
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9 час.

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