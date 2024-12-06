Украина готовится к краху. Первыми запищали медиакрысы

александр лаптанович И где же одесситы!

М Мария Сносят Пушкина.....Получается, что Геббельс был абсолютно прав, когда сказал: "дайте мне СМИ - и я превращу любой народ в стадо свиней!" Украина превратилась в стадо свиней, честное слово.