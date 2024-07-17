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Новости экономики России

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Золото продолжает ставить рекорды

Золото продолжает ставить рекорды

Стоимость золота продолжает расти, обновляя рекордные значения, поскольку инвесторы проявляют больший интерес к активам-убежищам после того, как высказывания представителей ФРС укрепили ожидания снижения ключевой процентной ставки в сентябре.

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