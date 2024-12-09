Аналитик Чуркина: цены на электроэнергию в России в 2025 году вырастут на 12,6%

В 2025 году ожидается рост цен на электроэнергию для домохозяйств в среднем на 12,6%. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на аналитика Института комплексных стратегических исследований Наталью Чуркину.
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