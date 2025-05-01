Топ 50 компаний ЦФО с наибольшими госзакупками в сфере АПК

Какие компании являются крупнейшими игроками Центрального федерального округа по объемам госзакупок в агропромышленном комплексе? Лидеры среди компаний, играющих ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и развитии сельского хозяйства округа — в рейтинге «Бизнес-журнала.
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