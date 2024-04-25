Логвинов: Резолюция ЕП о выборах президента РФ – беспомощная злость

Резолюция Европейского парламента на тему выборов президента России является «беспомощной злостью». Об этом заявил Кирилл Логвинов, исполняющий обязанности постоянного представителя России при Европейском союзе.
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