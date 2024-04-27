Александр Маршал рассказал, как его друг помог Пугачевой

Музыкант, экс-участник группы «Парк Горького» Александр Маршал признался, что его близкий друг предприниматель, основатель и владелец крупнейших в Европе мебельных комплексов «Гранд» и «Три кита» Сергей Зуев в свое время помог Алле Пугачевой.
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