Александр Маршал рассказал, как его друг помог Пугачевой

Музыкант, экс-участник группы «Парк Горького» Александр Маршал признался, что его близкий друг предприниматель, основатель и владелец крупнейших в Европе мебельных комплексов «Гранд» и «Три кита» Сергей Зуев в свое время помог Алле Пугачевой.