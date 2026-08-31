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Татар-информ

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Финансирование образования в Казани увеличили до 152,9 млрд рублей

Финансирование образования в Казани увеличили до 152,9 млрд рублей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Исполком Казани увеличил финансирование муниципальной программы «Развитие образования в городе Казани на 2022–2026 годы» на 7,9 млрд рублей, или на 5,5%.

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