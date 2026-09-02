Коты и их непостижимая логика: 16 фото, которые озадачат любого

Усатые-полосатые обладают невероятным обаянием и характером, который сводит с ума всех домочадцев. Их поведение иногда настолько странное, что впору усомниться в их здравомыслии.
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