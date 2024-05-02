Обманный курс: число дел о подделке документов выросло на 43%

За период с 2019 по 2022 год количество дел с использованием поддельных документов выросло на 43%, следует из отчета компаний Smart Engines и Intellect, которые проанализировали статистические данные МВД и базы с судебными делами.
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