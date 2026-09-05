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«Меня выгонят!»: как случайная встреча на Арбате и заикание первой любви спасли Ингу Оболдину от отчисления из ГИТИСа

«Меня выгонят!»: как случайная встреча на Арбате и заикание первой любви спасли Ингу Оболдину от отчисления из ГИТИСа

В 1993 году поступление в ГИТИС на курс Петра Фоменко казалось уроженке южноуральского Кыштыма Инге Оболдиной чем-то вроде полёта в космос.

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