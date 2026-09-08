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AntennaDaily

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Supreme × A.Presse: почему одна из главных мужских коллабораций осени выглядит совсем не как Supreme

Supreme × A.Presse: почему одна из главных мужских коллабораций осени выглядит совсем не как Supreme

Нью-йоркский streetwear-гигант Supreme и японская марка A.Presse, известная своей почти маниакальной работой с тканями, кроем и архивными силуэтами, выпустили совместную коллекцию на осень 2026.

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