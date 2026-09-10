Певица Альбина Джанабаева призналась, что дочь растет копией своего отца

Певица Альбина Джанабаева хотела родить дочь, похожую на себя. Звезда «ВИА Гры» в шутку пожаловалась поклонникам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей не удалось это сделать.
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