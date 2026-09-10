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Газета.ру

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Певица Альбина Джанабаева призналась, что дочь растет копией своего отца

Певица Альбина Джанабаева призналась, что дочь растет копией своего отца

Певица Альбина Джанабаева хотела родить дочь, похожую на себя. Звезда «ВИА Гры» в шутку пожаловалась поклонникам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей не удалось это сделать.

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