Солнечный шторм. Прошлой ночью небо стало разноцветным в Ленинградской, Калужской, Свердловской, Челябинской областях, а также в Башкирии, на Ставрополье и в Крыму.
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Солнечный шторм. Прошлой ночью небо стало разноцветным в Ленинградской, Калужской, Свердловской, Челябинской областях, а также в Башкирии, на Ставрополье и в Крыму.
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