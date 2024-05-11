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Екатеринбург и мир

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Солнечный шторм

Солнечный шторм. Прошлой ночью небо стало разноцветным в Ленинградской, Калужской, Свердловской, Челябинской областях, а также в Башкирии, на Ставрополье и в Крыму.

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