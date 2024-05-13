Белоусов: необходимо решить вопрос с жильем для участников СВО

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем Необходимо решить вопросы с выплатами на обеспечение военнослужащих жильем, заявил предложенный президентом России Владимиром Путиным кандидат на должность главы Министерства обороны РФ Андрей Белоусов.
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