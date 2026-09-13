Самолёт с русскими попал в сильный шторм. Кадры не для впечатлительных

Самолёт с гражданами России на борту попал в сильный шторм и не смог приземлиться в Тунисе. На кадрах видно, как в салоне началась паника.
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