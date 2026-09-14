Жену солиста «Руки вверх!» оштрафовали за несвоевременную подачу документов

Регина Бурд, супруга солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова, была оштрафована на 300 рублей за несвоевременную подачу документов в территориальные органы Социального фонда России (СФР).
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