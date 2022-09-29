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В Оренбургской области полицейскими задержаны подозреваемые в серии краж из частных домов

В Оренбургской области полицейскими задержаны подозреваемые в серии краж из частных домов

Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Оренбургское» пресечена деятельность группы, причастной к серии краж из частных домов на территории Оренбурга и Оренбургского района.

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